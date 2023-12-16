هل سخر أهلي جدة من خسارة الاتحاد بالمونديال؟ صورة

أثار أهلي جدة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ألمح للسخرية من خسارة الاتحاد على يد الأهلي المصري في كأس العالم للأندية 2023.

وخسر الاتحاد أمام الأهلي بنتيجة (1-3)، على ملعب “الجوهرة المشعة” مساء أمس الجمعة، في الدور الثاني من مونديال الأندية.ونشر الحساب الرسمي لأهلي جدة على منصة “تيك توك” مقطع فيديو لنجمه فرانك كيسيه، وهو يحتفل بإشارة النصر خلال تدريبات اللياقة البدنية في صالة “الجيم”.لكن ما أثار الجدل أن الحساب وضع مقطعا صوتيا من أحد المسلسلات المصرية، حيث يطرح الفنان محمد لطفي سؤالا: “هو الخير ولا الشر اللي بيكسب؟”، ليرد الفنان دياب بقوله “الأهلي!”.

ورغم أن حساب أهلي جدة علق على المقطع بعبارة “ابتسامة كيسيه بعد الانتصار على الفيحاء”، إلا أن التعليقات التي وردت على الفيديو ربطت بينه وهزيمة الجار الاتحاد على يد الأهلي المصري.

وكان أهلي جدة هزم الفيحاء برباعية نظيفة، الخميس الماضي، في الجولة 17 من الدوري السعودي للمحترفين.

يشار إلى أن المارد الأحمر ضرب موعدا مع فلومينينسي بطل كوبا ليبرتادوريس في الدور قبل النهائي والمقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل.

ورد الأهلي، الدين للاتحاد في عقر داره، بعد أن حسم العميد مواجهة الفريقين في نسخة 2005 بنتيجة (1-0).

كما أن هذا الانتصار هو الأول للفريق المصري على “النمور” في كل المناسبات، سواء الرسمية، أو حتى الودية.

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