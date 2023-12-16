تأجيل ملتقى مديري الرعاية الصحية الأساسية بالولايات

مدينة سنجة تم تأجيل ملتقى مديري الادارات العامة للرعاية الصحية الأساسية بالسودان والذي كان من المقرر انعقاده بولاية سنار خلال الفترة من 17 الى 20 ديسمبر الجاري بمدينة سنجة إلى وقت يحدد لاحقا. أفاد بذلك (لسونا) دكتور ابراهيم العوض أحمد يوسف وزير الصحة المكلف بولاية سنار مشيرا إلى اكتمال كافة الترتيبات لاستضافة الملتقى. من جهتها عزت الاستاذة فاطمة محمد عبدالحليم مدير الادارة العامة للرعاية الصحية الاساسية بسنار تأجيل الملتقى لصعوبة وصول القادمين من بعض الولايات والمديرين الاتحاديين القادمين من بورتسودان. سونا

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