إدارة مكافحة المخدرات بولاية القضارف تدعم مستشفى القضارف بمستلزمات طبية

ايماناً من الشرطة بواجباتها الامنية والخدمية وتسخير كل غالي ونفيس وتلمس المشاكل والعمل على حلها لينعم المواطن بالأمن والاستقرار سيرت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقضارف قافلة علاجية لمستشفى شرطة القضارف برعاية كريمة من مشرف ولايتي كسلا والقضارف السيد اللواء شرطة /سامي حامد حريز واشراف مدير شرطة بلدية القضارف السيد العميد شرطة /معتصم محمود احمد اشتملت على ادوية علاجية ومستلزمات طبيه اخري وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة افاد السيد اللواء شرطة /سامي حامد حريز مشرف ولايتي كسلا والقضارف بأن الشرطة ستظل صمام الأمان والترياق الشافي وعونا لكل محتاج وان هذه القافلة الطبية تاتي للارتقاء بالخدمات الطبية في مستشفى الشرطة الي اعلى مستوى لما فيه خدمة للمواطن.

وقد اشاد مدير مستشفي شرطة القضارف مقدم شرطة طبيب /مصطفي يوسف بجهود رئاسة الشرطة في مسانده الجانب الصحي وتوفير كل م يلزم في ظل الظروف الاستثنائية والمنعطفات الامنية التي تمر بيها بلادنا وثمن على دور الادارات الشرطية المختلفة ودعمها اللامحدود لمستشفى شرطة القضارف وانه من جانبهم استمرار جهودهم لتقديم كل م يلزم لتوفير خدمات علاجية متكاملة لمنسوبي الشرطة خاصة ومواطني ولاية القضارف عامة وافاد المقدم شرطة طبيب/حاتم الطيب ان القافلة العلاجية اشتملت على ادوية بشرية منقذة للحياة ومستلزمات طبية ستكون خير سند في ظل الظروف الصحية التي تمر بها ولاية القضارف.

المكتب الصحفي لشرطة السودان