شاهد بالفيديو.. الدخان في الحاج يوسف بشرق النيل تزامناً مع طلعات جوية للجيش في مناطق واسعة من الخرطوم

حرب السودان رصدت كاميرا “الشرق” تصاعداً لأعمدة الدخان من منطقة الحاج يوسف بشرق النيل تزامناً مع طلعات جوية للجيش في مناطق واسعة من الخرطوم. وقال الكاتب والباحث السياسي طاهر المعتصم بأن الأوضاع الحالية وتوقف المساعدات الدولية تصعب التعايش على المواطنين في ولاية الجزيرة. وقال شهود عيان لـ”الشرق”: الجيش يقصف بالمسيرات مواقع للدعم السريع في جنوب الحزام وجبرة وأبو آدم والأزهري جنوب الخرطوم. الشرق للأخبار

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