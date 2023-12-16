ورأيت شجعان العقول قليلًا: أمير الشعراء..!

يقول الدكتور جلال شمس الدين، باحث لغوى: نجد في سفر التثنية إصحاح ٦: الله يعد الإسرائيليين بمدن عظيمة لم يبنوها، وبيوت مملوءة خيرًا لم يملؤها، وآبار محفورة لم يحفروها، وكروم وزيتون لم يغرسوها، ويسأل الدكتور جلال شمس الدين، أليس هذا ميثاق الشر ونهب أموال الآخرين؟!

يحدثنا الفيلسوف الألمانى هيجل: إن المأزق الذي وقع فيه اليهود أن الحضارة لها بنية تحتية من الزراعة والصناعة، ومن هذه البنية التحتية Infra Structure تتولد القيم الأخلاقية كالتعاون، والحب، والتسامح، وهذه هي البنية العليا: Supra Structure أو الحضارة، مأزق اليهود في رأى هيجل، أن اليهود ليس لهم بنية تحتية تفرض عليهم القيم الحضارية، فكان الحل هو: هذه القيم «التى أخذوها من مصر» هي أوامر الله! إرميا من أميموبى، مزمور ١٠٤ من أناشيد إخناتون «جيمس هنرى برستد».

يحدثنا برستد كيف كان يحلو له أن يكذب لأن الوصايا العشر ليس فيها لا تكذب، ويقول: قانون أخلاقى ليس فيه لا تكذب إنما هو قانون أخلاقى ناقص، ويقول: كان يومًا أسود في حياتى حين اطلعت على قانون الأخلاق في مصر القديمة، وجدته أسمى بكثير من الوصايا العشر.

ملحوظة: لا تشهد بالزور معناها لا تكذب أمام المحاكم. يقول سيجموند فرويد وهو اليهودى حتى النخاع في كتابه: «موسى والتوحيد- اليهودية في ضوء التحليل النفسى» صفحة ١١٣: لم يكن الإله يهوه كائنًا عظيمًا بأى حال، بل كان إلهًا فظًا، ضيق العقل، محليًا، عنيفًا، ومتعطشًا للدماء، وكان قد وعد أتباعه بأن يعطيهم أرضًا تفيض لبنًا وعسلًا، وشجعهم على أن يخلصوا البلد من سكانه الحاليين بحد السيف.

يحدثنا يوسف بن أليعازر متخصص توراتى يهودى: أول من جرؤ على إنكار ما جاء في سفر العدد إصحاح ٣١ وقال: هذا لم يكتبه موسى، وكان ذلك منذ ستة قرون. نقرأ في العدد إصحاح ٣١: وكلم الرب موسى: انتقم لبنى إسرائيل من المديانيين، أرسل ١٢ ألفًا تجندوا على مديان، قتلوا كل ذكر، وملوك مديان، وسبوا نساء مديان وأطفالهم، ونهبوا جميع بهائمهم، وأحرقوا جميع مدنهم ومساكنهم، وأتوا لموسى بقائمهم، سخط موسى عليهم وأمرهم بالعودة وقتل كل طفل ذكر، وكل امرأة جامعت رجلًا من بنى إسرائيل لأنهم سببوا وباءً في جماعة الرب، ولكن، البنات الأبكار أبقوهن لكم!.

يعلق الدكتور وجدى الفيشاوى في كتابه: موسى في الأساطير الإسرائيلية ص١٨: كيف انقلب موسى على كاهن مديان الذي أواه وهو طريد، وزوجه ابنته، واحتضنه لمدة أربعين عامًا، فيجرد جيشًا، ويطلب منهم قتل كل رجل بل كل طفل ذكر، وأن يسبوا النساء والأطفال، وأن يحرقوا كل المدن، ولا يتركوها إلا وقد أكلتها النيران.

هيا بنا إلى الإصحاح ٣٢ من سفر الخروج: قال الرب لموسى: لقد فسد شعبك، عبدوا عِجلًا مسبوكًا من ذهب، اتركنى ليحمى غضبى وأفنيهم، قال موسى للرب: ارجع عن حمو غضبك واندم على الشر بشعبك! فندم الرب! ذهب موسى ورأى أخاه هارون هو الذي صنع عجلًا من ذهب، وبدلًا من عقاب أخيه، أمر قائلًا: كل واحد يقتل أخاه! وصاحبه! وقريبه! وقتل في هذا اليوم ثلاثة آلاف رجل.

أخيرًا، كيف كان اليهود عبيدًا للمصريين، وبيوتهم كانت مثل بيوتنا حتى إنهم علمَّوا بيوتهم بالدم حتى يستطيع الملاك أن يفرق بين بيوتهم وبيوتنا حتى يقتل كل بكر من أبكار المصريين، كما أعطيناهم ثيابنا وذهبنا وفضتنا عن طيب خاطر لأن يهوه أمرهم: اسلبوا المصريين، كما أنهم بعد أن خرجوا من مصر، ثاروا على موسى وقالوا: لماذا أخرجتنا من مصر وقد كنا نأكل لحمًا حتى نشبع! فيم كانت العبودية إذن؟! قالها زائيف هرتزوج عالم الآثار الإسرائيلى: اليهود لم يدخلوا مصر حتى يخرجوا منها! وعمار يا مصر.

د. وسيم السيسي – المصري اليوم

