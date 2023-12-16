تامر حسني يوجه رسالة إلى المخرجة كاملة أبو ذكري

علق الفنان تامر حسنى على تصريحات المخرجة كاملة أبو ذكري الأخيرة، والتي جاءت عبر برنامج حبر سري، وأكدت خلالها المخرجة أنها من جماهيره.

وعبر ستوري صفحته على موقع انستجرام، كتب نصًا «أستاذة كاملة ولا يهمك معلش في ناس أكل عيشها الإشاعات».

وتابع «انتى اللى حبيبتى وأنا اللى بحبك وبحب كل شغلك وفخور بيكى وأتمنى فعلًا نتقابل فنياً، وأنا اللى أروح لدماغك الجميلة لو شايفانى في عمل جاد ويعبر عن الناس، هثق في مين قدك يا أستاذة».

وعبر صفحتها الشخصية على موقع الفيسبوك نشرت كاملة أبو ذكري ستوري تامر حسني، وعلقت قائلة: «تامر حسني الموهوب الجميل، الحمد لله جت الفرصة أبرىء نفسي من كلام لا يمكن أقوله».

كانت أكدت المخرجة كاملة أبوذكري، عدم صحة التصريح المنسوب لها بأنها ترفض العمل مع المطرب تامر حسني، معقبة: «عمري ما قلت أرفض الشغل مع تامر حسني وهو نجم كبير وبحب أفلامه وأغانيه وعنده قبول كبير على الشاشة وبتمنى أقابله صدفه».

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «حبر سري»، تقديم الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع على قناة «القاهرة والناس»، أنها لم تقابل تامر حسني في أي وقت ولكن تتمنى مقابلته، مضيفة: «أنا من جماهير تامر حسني وبحبه جدا وعنده قبول وطيبة ونجم كبير في السينما والفن المصري».

المصري اليوم