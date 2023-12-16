المعمل الجنائى يعاين حريق شقة فى مصر القديمة

انتدبت نيابة مصر القديمة الجزئية، الجمعة، المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة مصر القديمة في القاهرة.

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة مصر القديمة في القاهرة، وتمت السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة مصر القديمة في القاهرة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

وحرر رجال المباحث محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

صحيفة الدستور