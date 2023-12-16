انتدبت نيابة مصر القديمة الجزئية، الجمعة، المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شب داخل شقة سكنية بمنطقة مصر القديمة في القاهرة.
تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة مصر القديمة في القاهرة، وتمت السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات.
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة مصر القديمة في القاهرة.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، مدعومة بـ3 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.
وحرر رجال المباحث محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
صحيفة الدستور
كانت هذه تفاصيل خبر المعمل الجنائى يعاين حريق شقة فى مصر القديمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.