العُلا تُبهر كريستيانو رونالدو وجورجينا

بات جلياً إعجاب نجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو بالمملكة العربية السعودية، على نحو يجعله متحمسا دائما للتعرف أكثر على الثقافة السعودية والأماكن الأثرية فيها، حيث شارك رونالدو صورا له مع جورجينا رودريغيز وعائلته التي رافقته لقضاء عطلة بمدينة العلا.

بات جلياً إعجاب نجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو بالمملكة العربية السعودية، على نحو يجعله متحمسا دائما للتعرف أكثر على الثقافة السعودية والأماكن الأثرية فيها، حيث شارك رونالدو صورا له مع جورجينا رودريغيز وعائلته التي رافقته لقضاء عطلة بمدينة العلا.

ويقضي الأسطورة البرتغالي إجازته في العُلا التراثية، المحافظة الكائنة في شمال غربي السعودية، حيث نشر عبر حسابه الرسمي في منصة “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي، أمس، صورة له في عدد من الأماكن التاريخية الواقعة في العُلا، وعلق عليها بعبارة: “مندهش من التراث الإنساني والطبيعي الاستثنائي للعلا هنا في المملكة العربية السعودية”.

كما نشر صاحب الـ38 عاماً صورًا للإسبانية جورجينا رودريجيز وهي أم اثنين من أبنائه الخمسة، أثناء زيارتهم للمدينة الأثرية.

وكان قد انتشر فيديو لرونالدو وجورجينا من لحظة وصولهما إلى العلا، يخترق فيه أحد الأطفال الحاجز الأمني ليلقي التحية على رونالدو، ليستقبله كريستيانو بعفوية وتواضع، ويوقع له على القميص الذي يرتديه.

العربية نت