نعى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ، ببالغ الحزن والأس الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم السبت.

وتقدم رئيس مجلس السيادة إنابة عن حكومة وشعب السودان بأصدق التعازي وخالص المواساة لحكومة وشعب الكويت الشقيق في وفاة أمير الكويت، وقال “ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح”. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس السيادة يعزى في وفاة أمير الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.