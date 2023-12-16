بالصور.. حملات مرورية تستهدف المركبات غير المقننة بولايتي سنار والقضارف

نظمت الادارة العامة للمرور عبر اقسام شرطة المرور بولايتي سنار والقضارف حملات للضبط المروري استهدفت المركبات الغير مقننة والتي تشكل خطورة علي مستخدمي الطريق وتتسبب في وقوع حوادث مرورية:

*بولاية سنار* نظم قسم شرطة مرور محلية سنارحملة للضبط المروري بدائرة الاختصاص استهدفت الشوارع الرئيسية داخل مدينة سنار للمركبات والمواتر الغير مقننة التي تعتبر مهدد للارواح والممتلكات ، وبمراجعة أوراق ومستندات المركبات اثناء الحملة تم ضبط عدد (١٨) موتر بدون لوحات اضافة لعدد (١٢) موتر عدم ترخيص بجانب عدد (١) عربة لاندكروزر بدون لوحات و عدد (٤) عربة صالون عدم ترخيص ، تم اجراء اللازم و حجزالمركبات والمواتر بقسم مرور فرع الميدان بسنار

المقدم شرطة عثمان الطيب عبدالجبار مدير مرور ولاية سنار اشار الى استمرار تلك الحملات بهدف ضبط المركبات والمواتر المخالفة لقواعد وانظمة السير حفظاً للأرواح والممتلكات.

*بولاية القضارف*

نظمت شرطة مرور ولاية القضارف حملة مرورية بسوق القضارف لضبط حركة المركبات والمواتر والركشات غير المقننة

العقيد شرطة عبدالغفار حسين نصرالدين مدير ادارة مرور ولاية القضارف اكد ان تلك الحملات تأتي تحت اشراف ومتابعة مدير شرطة ولاية القضارف وتستهدف تلك الحملات المرورية المركبات والركشات غير المقننه التي لا تلتزم بالضوابط والالتزامات المرورية التي تمكنها من السير في الشوارع والطرقات بجانب خطورتها على حياة المواطنين بارتكاب حوادث مرورية ، مبيناً ان تلك الحملات تمكنت من ضبط اعداد كبيرة من المركبات الغير مقننة تم اتخاذ الاجراءات القانونية والمرورية بشأنها ، مضيفاً ان شرطة مرور ولاية القضارف مستمرة في حملاتها المرورية بغرض ضبط المركبات المخالفة لانظمة السير بالولاية