أمر طواريء بحظر استخدام الدراجات النارية بمحلية مدني الكبرى

وحدد القرار سلطات القوات النظامية والنيابة بتطبيق وإنفاذ الحجز على وسائل النقل التي يشتبه بها موضوع مخالفة هذا الأمر، وذلك حتى اكتمال التحري والمحاكمة، كما نص القرار على حظر أو تنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم، وحركة الأشياء ووسائل النقل داخل دائرة الإختصاص.

وحدد الأمر عقوبات إضافة للعقوبات المنصوص عليها في أي قانون آخر على كل من يخالف أحكام هذا الأمر عن طريق الفعل المحظور، أو التحريض، أو المعاونة على ارتكابه، ويجوز للمحكمة أن تصدر في مواجهته عقوبة السجن لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وغرامة لا تتجاوز مليون جنيهاً فقط وفي حالة عدم السداد السجن لمدة شهر وفي حالة تكرار الفعل المحظور للمرة الثانية تضاعف العقوبة.

سونا