الإتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية يواصلان تدريب الكوادر الصحية بالشمالية

شهدت قاعة الرعاية الصحية الأساسية اليوم إنطلاق الورشة التدريبية في حزم الرعاية الصحية الأساسية في اطار مواصلة برنامج الدورات التدريبية في حزم الرعاية الصحية الأساسية والتي تستهدف عددا من الكوادر العاملة في مجال الصحة بدعم من الإتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية وبالتعاون مع وزارة الصحة بالولاية الشمالية. وأوضح مسؤول النظم الصحية بمنظمة الصحة العالمية الدكتور باسط يوسف إبراهيم إن دورة تقوية نظم الرعاية الصحية الأساسية تهدف لتحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة، مؤكدا على ضرورة تدريب الكادر المشترك لتقديم أكثر من حزمة من حزم الرعاية الصحية لزيادة التغطية وتلبية إحتياجات المواطنين لمرونة النظام الصحي المحلي . من جانبها أثنت مدير إدارة تعزيز الصحة بالولاية هويدا عبد العظيم على جهود الإتحاد الأوربي ومنظمة الصحة العالمية في دعم النظام الصحي بالولاية مؤكدة على ضرورة تدريب الكادر الصحي المشترك. وأشارت هويدا إلى أن الورشة تغطي خدمات التحصين والتغذية وتعزيز الصحة وأوضحت أن إدارتها تسعى لتكثيف الدورات التدريبية والورش بالتعاون مع الإتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية والجهات ذات الصلة للمزيد من التجويد. بدورها إستعرضت منسق دورة حزم الرعاية الصحية الأساسية رانيا محمد برنامج الدورة مشيرة إلى أنها تستهدف مقدمي خدمات الرعاية الصحية الأساسية بمراكز تقديم الخدمة بالمستشفيات والمراكز الصحية وتستمر لمدة ثلاثة أيام. وقالت رانيا إن الهدف الرئيسي من الدورة تقوية عمل الكوادر العاملة في مجال حزم الرعاية الصحية الأساسية من أجل تقديم الخدمات بالمراكز بجودة عالية مشيدة بدور الإتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية وتعاونهما المتواصل في تدريب الكوادر ودعم النظام الصحي بالولاية الشمالية. سونا

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