الناطق باسم الجيش: الأوضاع مستقرة في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة ومحيطها

الجيش السوداني - الناطق الرسمي قال الناطق باسم الجيش لـ”الشرق” بأن الأوضاع مستقرة في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة ومحيطها والعمل “جار”. وجرت حركة نزوح بآلاف المواطنين من مدينة ود مدني بولاية الجزيرة إلى ولاية سنار جراء استمرار المعارك لليوم الثاني بين الجيش و”الدعم السريع” بالمدينة. الشرق للأخبار

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