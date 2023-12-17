شاهد بالفيديو.. ياسر العطا يتفقد المواطنين والأحوال المعيشية بمحلية أمدرمان

تفقد عضو المجلس السيادي مساعد القائد العام الفريق أول ركن ياسر العطا المواطنين والأحوال المعيشية بمحلية أمدرمان. ويخوض الجيش السوداني حرباً لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع والمستمر منذ أكثر من 8 شهور. ويجد الجيش السوداني مساندة شعبية واسعة من المستنفرين وحركات مسلحة أعلنت الوقوف إلى جانبه في أسوأ أزمة يشهدها السودان طوال تاريخه. ووجد العطا استقبالاً بترحاب من المواطنين خلال جولته وذلك بحسب رصد محرر “ النيلين “، والصفحة الرسمية للقوات المسلحة، وطمأن سيادته بأن الأعمال العسكرية تسير على ما يرام وسيتم القضاء على المليشيا المتمردة وتخليص البلاد من إرهابها.

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