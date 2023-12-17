الحكومة التشادية تطرد أربعة دبلوماسيين سودانيين من أراضيها

قالت مصادر للجزيرة بأن الحكومة التشادية طردت أربعة دبلوماسيين سودانيين من أراضيها وأخطرت السفارة بأنهم أفراد غير مرغوب بوجودهم وأمهلتهم 72 ساعة للمغادرة. الجزيرة – السودان

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