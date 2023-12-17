قال مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة بأن هجوم الجنجويد على الجزيرة يعزز ما ظللنا نقوله بأن حربها ضد الشعب ويجب إعلانها جماعة إرهابية من قبل الأمم المتحدة. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر مبارك الفاضل: هجوم الجنجويد على الجزيرة يعزز ما ظللنا نقوله بأن حربها ضد الشعب ويجب إعلانها جماعة إرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.