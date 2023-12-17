تعثر دراماتيكي لمانشستر سيتي بالتعادل أمام كريستال بالاس

نادي مانشستر سيتي تعثر مانشستر سيتي أمام ضيفه كريستال بالاس، بالتعادل الإيجابي 2-2، السبت، في إطار الجولة 17 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز. سجل ثنائية المان سيتي، جاك جريليش (24) وريكو لويس (54)، بينما أحرز هدفي كريستال بالاس، جون فيليب ماتيتا (76) وميكايل أوليس (90). ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع، مقابل 17 نقطة لكريستال بالاس في المركز 15. كووورة

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