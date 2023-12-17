شاهد بالصورة والفيديو.. شاب سوداني يظهر في لحظات رومانسية مع حسناء أوروبية فائقة الجمال ومتابعون: (يابن المحظوظة)

أثار مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي بالسودان اهتمام المتابعين له والذين قاموا بمشاركته على عدد من الصفحات.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول شاب سوداني وهو جالس جوار حسناء أوروبية فائقة الجمال بإحدى الدول الأوروبية.

وظهرت الحسناء وهي جالسة على مقربة من الشاب السوداني وهي تدقق النظر في هاتفه المحمول, في لقطة أكدت عمق العلاقة بينهما.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي تابعها محرر موقع النيلين حسد الشاب على الجلسة التي تم وصفها خلال التعليقات بالرومانسية وكتب أحدهم ساخراً: (يابن المحظوظة).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)