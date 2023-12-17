شاهد بالفيديو.. في مشهد مؤثر.. نزوح المئات من المواطنين من مدينة ود مدني بعد انتقال الحرب بين الجيش والدعم السريع إلى ولاية الجزيرة

وثق أحد المواطنين بولاية الجزيرة وتحديداً مدينة ود مدني وعبر كاميرا هاتفه لحظة نزوح المئات من المواطنين من مدني إلى قرى ومدن مجاورة.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع نزوح المواطنين عبر “كوبري” حنتوب” الشهيرة بمدينة ود مدني وذلك بسبب انتقال الحرب بين الجيش والدعم السريع.
وظهر المواطنون وهم يحملون حقائبهم في طريقهم لمغادرة ود مدني في مشهد مؤثر, الجدير بالذكر أن مدينة ود مدني شهدت خلال الساعات الماضية اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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