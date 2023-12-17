شاهد بالفيديو.. بغلطة قامت بتداركها سريعاً الفنانة عشة الجبل تكشف عن عمرها الحقيقي.. عمري 39 سنة اقصد 29 سنة (لكن برضو أنا صغيرة صغيرة)

كشفت الفنانة السودانية المثيرة للجدل عشة الجبل وعبر بث مباشر مع أحد النشطاء عن عمرها الحقيقي في مقطع أثار اهتمام الجمهور عن عمرها الحقيقي.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أخطأت الفنانة الملقبة بالجبلية في بداية حديثها حينما أكدت أن عمرها الحقيقي الآن 39 عام.

لكنها بعد لحظات قليلة تداركت الخطأ وذكرت أن عمرها الحقيقي 29 سنة, مؤكدة أنها الوحيدة التي تكشف عمرها وقالت ممازحة (لكن برضو أنا صغيرة صغيرة).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)