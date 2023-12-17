نادي إرتدي بدنقلا يحتفل بتكريم المعلمين

إحتفل نادي إرتدي للتربية بمدينة دنقلا مساء امس بدار النادي بتكريم معلمي ومعلمات المنطقة تحت شعار “قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا “.

وشهد الاحتفال الامين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة الوزير المكلف الاستاذ نزار محمد عبد الجبار والامين العام للمجلس الأعلى للثقافة والاعلام الاستاذة تقوي بدوي احمد حسين والامين العام للامانة العامة للشؤون الاجتماعية الاستاذة منال مكاوي إبراهيم وعدد من قيادات التعليم والفعاليات الرياضية والشبابية والمواطنين.

وأشاد الامين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة الوزير المكلف لدى مخاطبته الاحتفال بمجلس إدارة نادي إرتدي واقطاب ومشجعي النادي بمجنمع إرتدي وإهتمامهم وحرصهم على تكريم المعلمين تقديرا وعرفانا لما ظلوا يقدمونه في تربية وتعليم الابناء ورسم مستقبلهم.

وأكد أن نادي إرتدي يعتبر من الاندية العريقة بالولاية الشمالية وله إسهامات واضحة في العمل الاجتماعي والرياضي والثقافي، كما تحدثت في الاحتفال الامين العام للامانة العامة للشؤون الاجتماعية، مؤكدة أن نادي إرتدي وشباب المنطقة درجوا على تكربم المعلمين والمعلمات تقديرا وعرفانا لهم.

من جانبه أكد رئيس إتحاد المعاشين بالولاية الاستاذ عثمان عبد الدائم، دور المعاشيين في المجتمع وحيا مبادرة نادي إرتدي للتربية بتكريم المعلم

إلى ذلك تقدم الاستاذ عبيد السنهوري الذي تحدث في الاحتفال إنابة عن المعلمين المحتفى بهم بالشكر والتقدير لأسرة النادي وكل من ساهم وشارك في التكريم.

بدوره أوضح الاستاذ سري عبد القادر رئيس لجنة التكريم أن تكريم معلمي ومعلمات إرتدي جاء تقديرا وعرفانا ووفاءا لشريحة المعلمين الذين أفنوا حياتهم في تربية وتعليم النشئ، مشيدا بجهود أعضاء اللجنة وكل من ساهم ووقف مع اللجنة حتى خرج الاحتفال بالصورة الطيبة.