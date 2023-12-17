الإدارات الأهلية بمحافظة الروصيرص تدعم جهود شرطة إقليم النيل الأزرق في حفظ الأمن والإستقرار

أكد أعيان ورجالات الإدارة الاهلية باقليم النيل الأزرق دعمهم ومساندتهم لكافة الخطط والبرامج التي تنفذها رئاسة شرطة الإقليم من أجل محاصرة الجريمة وتجفيف منابعها وحرصها علي حفظ الأمن والإستقرار بكافة المحليات.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من الإدارة الاهلية بالقطاع الشمالي لمحافظة الروصيرص ولقا ئهم العقيد شرطة/يوسف علي محمدين مدير شرطة المحافظة بحضور المقدم شرطة/عصام حمدين وأبدى الوفد إرتياحه لمستوى الخدمات التي تقدمها شرطة المحافظة بدائرة إختصاص الريف الشمالي لمحافظة الروصيرص والتي تشهد إستقرارا وهدوءا في النواحي الأمنية والجنائية خاصة خلال الموسم الزراعي الذي انتهي دون تسجيل حوادث جنائية تذكر ودخول المزارعين مراحل الحصاد والتسويق.

وجدد رجالات الإدارة الاهلية موقفهم الثابت بدعم قوات الشرطة لمزيد من الإستقرار

من جانبه أكد مدير شرطة محافظة الروصيرص جاهزية شرطة المحافظة للاضطلاع بواجباتها في حفظ الأمن ومحاربة الظواهر السالبة والحفاظ علي السلامة العامة وتقدم بشكره إنابة عن مدير شرطة الإقليم المكلف العميد شرطة حقوقي د/أمير عبدالرحمن بركية للإدارات الأهلية ومواطني الريف الشمالي لمساهمتهم المقدرة في صيانة مركبات أقسام الشرطة والتي تمكن الشرطة من تغطية خدماتها بدائرة الإختصاص خاصة وأن الريف الشمالي لمحافظة الروصيرص يحتضن مشاريع زراعية كبيرة وكثافة سكانية عالية.

المكتب الصحفي لشرطة السودان