تمكنت إدارة مكافحة التهريب بولاية نهرالنيل وعبر الإنتشار الواسع لأطوافها النشطة من ضبط 6 بكاسي تحمل على متنها وقود وأدوية دون مستندات جمركية بأبوحمد. وفي ذات السياق قام فرع المعلومات التابع للإدارة بضبط 3 أسطوانات زئبق تزن 105 كيلوجرام بالإضافة لمستحضرات تجميل محظورة قانوناً وأدوية ومواد أخرى بعطبرة. وفي حديثٍ له عن الإنجاز الأمني لقواته قال العميد شرطة / آدم عمر سبيل مدير إدارة مكافحة التهريب نهرالنيل إن الضبطيات تأتي في إطار تكثيف الجهود وتوسيع رقعة الإنتشار لقوة مكافحة التهريب مع الدقة في جمع المعلومات ومتابعتها مجددا إلتزام إدارته بالقيام بواجباتها في حماية الجمهور والإقتصاد المحلي من الأنشطة التهريبية والتي هي مظهر من مظاهر الحرب على الدولة السودانية ومقدراتها. المكتب الصحفي لشرطة السودان

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. مكافحة التهريب نهرالنيل تتمكن من ضبط وقود وأدوية وكمية كبيرة من مادة الزئبق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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