أمريكا تدعو الجيش السوداني لتجنب الاشتباك مع “قوات الدعم السريع” في الجزيرة..!

دعت الخارجية الأميركية قوات الجيش السوداني في بيان، إلى تجنب الاشتباك مع “قوات الدعم السريع” في الولاية، حتى لا تتعرض حياة المدنيين للخطر. وقال شهود عيان لـ”الشرق”: تجدد الاشتباكات لليوم الثالث بين الجيش والدعم السريع في أحياء حنتوب بمدينة ود مدني وسط تعقيدات إنسانية ونزوح كبير للسكان. الشرق للأخبار

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