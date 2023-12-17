الخارجية: الدبلوماسيون التشاديون الذين تم طردهم هم المستشار الأول بالسفارة والملحق العسكري والقنصل ونائب القنصل

قالت الخارجية السودانية لـ”الشرق” بأنه تم طرد 4 دبلوماسيين تشاديين وتوجيه أوامر لهم بمغادرة البلاد. – الدبلوماسيون التشاديون الذين تم طردهم هم المستشار الأول بالسفارة والملحق العسكري إلى جانب القنصل ونائب القنصل. – تشاد طلبت الاعتذار عن تصريحات مساعد القائد العام الفريق أول ياسر العطا ورفضنا ذلك. الشرق للأخبار

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