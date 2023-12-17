الجيش السوداني قال محمد جمعة سليمان المتحدث الرسمي باسم الجيش الشعبي تيار السلام بأنهم يوجهون قواتهم المتواجدة بولاية الجزيرة بالتبليغ الفوري للفرقة الأولى والتخندق مع القوات المسلحة لصد هذا العدوان الغاشم. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر محمد جمعة سليمان: نوجه قواتنا المتواجدة بولاية الجزيرة بالتبليغ الفوري للفرقة الأولى والتخندق مع القوات المسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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