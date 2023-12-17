سائق يستولي على مليون و500 ألف جنيه من سيارة شركته بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية من (مدير مالى بشركة إستيراد وتصدير- كائنة بدائرة القسم) أنه حال قيامه بإيقاف سيارته الملاكى بجراج الشركة محل عمله وبداخلها (مبلغ مالى خاص بالشركة “مليون و500 ألف جنيه”) وعقب إنتهاء عمله وعودته للسيارة إكتشف سرقة المبلغ المالى.

بالفحص وإجراء التحريات أسفرت الجهود عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق بذات الشركة – مقيم بدائرة القسم).

بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة مستغلاً طبيعة عمله بالشركة، وأضاف بأن السيارة كانت مفتوحة وقت إرتكاب الواقعة.

أرشد عن مبلغ (مليون و430 ألف جنيه ) وقرر بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

صدى البلد