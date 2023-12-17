البرهان يهنئ امير قطر بالعيد الوطني

البرهان و الشيخ تميم بعث رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان الوم ببرقية تهنئة لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنياََ لدولة قطر وشعبها دوام التميز والنماء. وأكد رئيس مجلس السيادة في برقيته متانة العلاقات السودانية القطرية، مبيناََ أنها علاقات تاريخية متميزة في كافة المجالات . وأوضح أن السودان حريص على الإرتقاء بهذه العلاقات إلى آفاق أرحب تخدم المصالح المشتركة للبلدين وتدعم أواصر الإخاء والمحبة بين شعبي البلدين. سونا

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