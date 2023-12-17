كباشي: معالجة قضايا ومعاش المواطنين وتوفير الاحتياجات الضرورية لهم بولاية البحر الأحمر

إطلع عضو مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي على مجمل الأوضاع الأمنية والخدمية بولاية البحر الأحمر. وأكد سيادته خلال لقائه اليوم بمدينة بورتسودان اللواء ركن معاش مصطفى محمد نور والي ولاية البحر الأحمر، دعمه لبرامج وخطط حكومة الولاية لإنفاذ المشروعات الخدمية. وقال والي البحر الأحمر في تصريح صحفي إنه قدم تنويرا لعضو مجلس السيادة حول الجهود التي تبذلها حكومة الولاية لمعالجة قضايا ومعاش المواطنين وتوفير الاحتياجات الضرورية لهم. سونا

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