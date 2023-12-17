جمبسوت تايجر.. شاهد رانيا يوسف تثير الجدل في أحدث ظهور

تألقت رانيا يوسف، مرتديه جمبسوت أنيق باللون الأسود والأبيض ونقشه التايجر ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

وشاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام من خلال خاصية ستوري.

أما من الناحية الجمالية أعتمدت رانيا يوسف، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت رانيا يوسف، تسريحة ذيل الحصان لشعرها الأسود الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت.

صدى البلد