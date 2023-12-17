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جمبسوت تايجر.. شاهد رانيا يوسف تثير الجدل في أحدث ظهور

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Asma Osman 0 تبليغ

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تألقت ، مرتديه جمبسوت أنيق باللون الأسود والأبيض ونقشه التايجر ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

وشاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام من خلال خاصية ستوري.

أما من الناحية الجمالية أعتمدت رانيا يوسف، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت رانيا يوسف، تسريحة ذيل الحصان لشعرها الأسود الطويل لتتناسب مع ظهورها المميز واللافت.

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صدى البلد

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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