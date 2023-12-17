شرطة القضارف تتسلم عددا من المركبات لتعزيز الطوارئ

أكد اللواء شرطة مدثر حسب الرسول الخليل مدير شرطة الولاية المواطنين بان القضارف محروسة بالقوات النظامية والتى تعمل وفق منظومة واحدة.

وطالب مدثر لدى تسلمه من حكومة القضارف اليوم عددا من المركبات لتعزيز حالة الطوارئ القصوى المعلنة بضرورة مد الأجهزة الأمنية بالمعلومات ورصد اى تحركات أو أنشطة مشبوهة، وعبر عن شكره وتقديره لحكومة الولاية على الدعم النوعي.

من جهته أوضح اللواء شرطة سامى حريز المشرف على ولايتى كسلا والقضارف أنهم يعملون حاليا على مراجعة وتنقيح الخطة الامنية لمقابلةالتحديات الماثلة.

الى ذلك أكد ممثل والي القضارف الاستاذ يعقوب محمد العبيد أمين عام الحكومة بالنيابة أن هذه المتحركات تجيئ دعما للقوات الشرطية لتعزيز الأمن والاستقرار كما أن الحكومة على استعداد تقديم المزيد من المتحركات وطمأن المواطنين بان الولاية امنة ومستقرة فى المناطق كافة بفضل جهود القوات النظامية، مجددا وقوف فعاليات القضارف مع هذه القوات وتسخير الميزانية لبسط الامن والاستقرار وتقديم كل ما من شانه المحافظة على ذلك.

سونا