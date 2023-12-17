“أزمة كبيرة” تضرب الأهلي قبل نصف نهائي مونديال الأندية

يواجه الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، أزمة هجومية، قبل مباراة الفريق المرتقبة أمام فلومينينسي البرازيلي والمقرر إقامتها، الإثنين، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
ويغيب صلاح محسن عن المباراة بسبب استبعاده من قائمة الأهلي في مونديال للأندية بقرار من كولر، كما يغيب الفرنسي أنتوني موديست بسبب الإيقاف بعدما تعرض للطرد خلال مباراة الأهلي أمام اتحاد جدة في ربع نهائي مونديال الأندية.
من جانب آخر، تحوم شكوك حول مشاركة محمود كهربا في المباراة المقبلة أمام فلومينينسي بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الاتحاد وهي عبارة عن شد في العضلة الخلفية.
وذكرت وسائل إعلام مصرية أن كهربا خضع لبرنامج تأهيلي مكثف في الساعات الماضية، إلا أن اللاعب لم يشارك في أية تدريبات للفريق قبل 24 ساعة فقط من مواجهة الفريق البرازيلي.
ويتسلم كولر خلال الساعات المقبلة تقريرا طبيا يحسم خلاله موقف كهربا النهائي من مباراة فلومينينسي.
سكاي نيوز
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