إعلان موعد مونديال الأندية المقبل.. وكشف تفاصيل بطولة جديدة

قال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الأحد، إن بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد والمخطط إقامتها في 2025، لتشمل 32 فريقا، ستقام في الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو، في حين ستقام بطولة قارية جديدة للأندية سنويا اعتبارا من العام المقبل.

وكان الفيفا قد أعلن عن توسيع كأس العالم للأندية في وقت سابق من هذا العام وصوت بالإجماع على اختيار الولايات المتحدة لاستضافة النسخة الأولى من البطولة.

واجتمع مجلس الفيفا في مدينة جدة السعودية للتصديق على مواعيد كأس العالم للأندية، وأكد أن البطولة الجديدة للأندية المسماة كأس القارات ستجمع الفائز بدوري أبطال أوروبا مع فريق سيأتي من خلال جولة فاصلة بين فرق عدة قارات.

وقال إنفانتينو، رئيس الفيفا: “ستضم البطولة جميع أبطال الاتحادات القارية الحاليين للأندية”.

وأضاف: “(البطولة) تختتم بنهائي في ملعب محايد بين الفائز بدوري أبطال أوروبا والفائز من التصفيات القارية بين أندية من اتحادات قارية أخرى”.

كما قرر المجلس أن تستضيف تشيلي بطولة كأس العالم تحت 20 عاما في 2025، بينما تستضيف بولندا كأس العالم للسيدات تحت 20 عاما في 2026.

سكاي نيوز