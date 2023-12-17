مشاد تدين اعتداءات المليشيا المتمردة على الجزيرة ومعسكرين بالفاشر

جدد مرصد حقوق الإنسان التابع لمنظمة شباب من أجل دارفور (مشاد) إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداءت الوحشية التي ظلت تنفذها قوات الدعم السريع ضد المدنيين والنازحين العزل بالسودان والتي كان آخرها أمس وأول أمس بقرى الجزيرة وبمعسكري ابوشوك والسلام للنازحين بولاية شمال دارفور.

ووصف المرصد في بيان صحفي أصدره اليوم ما تقوم بها الميليشيا المتمردة بأنه تطور خطير في الأوضاع الأمنية بخاصة في دارفور مما ينذر بعواقب إنسانية لا مثيل لها في العالم.

وكشف بيان مرصد (مشاد) لحقوق الإنسان إن فرقها الميدانية قد رصدت نحو (16) من الاصابات المتفاوتة في اوساط المدنيين من النازحين بمعسكري ابوشوك والسلام نتيجة تعرضهم لطلاقات ودانات سقطت داخل المعسكريين، بالإضافة إلى رصدها قيام المليشيات بعمليات نهب وسرقة واسعة طالت معظم المحال التجارية والمنازل بالمعسكرين.

واعتبر المرصد، الفظائع التي ترتكبها المليشيات بأنها ممنهجة تستهدف قتل وتعذيب وتهجير النازحين وبث الفوضى، ما قد يخلف آثار أمنية وإنسانية مدمرة.

وحملت (مشاد)، مسؤولية كافة الأضرار الناجمة عن أستهداف المدنيين النازحين للمليشيا المتمردة، مجددة مطالبتها للمنظمات والهيئات الحقوقية والعدلية والمجتمع الدولي بأسره بضرورة الإسراع في العمل على ملاحقة المليشيات جنائياً وقضائياً ومحاسبتها على كل الجرائم التي ارتكبتها ومازالت ترتكبها في حق المدنيين في السودان وتصنيفها بالإرهابية.

وشدد مرصد (مشاد) على ضرورة أن تعمل القوات المسلحة، وحركات التحرر على زيادة وتيرة تصديها للمليشيا المتمردة لحماية المدنيين وتأمين البلاد، داعية كل شباب السودان للوقوف جنبا إلى جنب ومساندة القوات المسلحة للتصدي لدحر هذه المليشيات حتى لا تستمر في إيذاء المواطنين وتدمير مقدرات البلاد.

سونا