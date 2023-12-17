الخارجية تخطر ثلاثة دبلوماسيين تشاديين بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة

اخطرت وزارة خارجية جمهورية السودان وزارة الخارجية التشادية بقرار السودان إعلان ثلاثة دبلوماسين عاملين بسفارة تشاد في السودان أشخاصا غير مرغوب فيهم وبالتالي عليهم مغادرة البلاد خلال مدة اقصاها إثنين وسبعين ساعة، وذلك استنادا على مبدأ المعاملة بالمثل على خلفية إعلان تشاد أربعة دبلوماسيين سودانيين في سفارة السودان في إنجمينا أشخاصا غير مرغوب فيهم. والأشخاص التشاديين هم:

١- إدريس يوسف عمر نائب رئيس بعثة تشاد لدى السودان

٢-العقيد نصر الدين محمدين روقي الملحق العسكري

٣- محمد طاهر ترجوك الملحق الفني. سونا

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