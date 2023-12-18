تظاهرات فرح جماهير ومواطني مدني رسالة سياسية سيكون لها مابعدها .. • إنها جرعة سحق دحر موجات الهجوم الغادر لمليشيا التمرد علي ضفاف وقلب مدني الوديعة .. • التظاهرات العفوية لجماهير مدني رسالة عميقة الدلالة في بريد أضغاث تجمع شتات الحرية والتغيير ..رسالة في بريد أشباه الرجال مثل ياسر عرمان وخالد سلك .. • التظاهرات العفوية لمواطني مدني رسالة في بريد أحفاد ( بلعم بن باعوراء) وممثلهم الأمرد النور حمد !! • تظاهرات نساء وحرائر مدني صفعة قوية في وجوه شمطاء زمانها مظهراً وجوهراً زينب الصادق المهدي .. وأُخريات .. • مدني التي خرجت عفواً اليوم رسالة حب من شباب السودان الجديد في بريد الجيش السوداني .. • رسالة مدني العفوية اليوم لمسة وفاء لشهيد منطقة السيال وتمبول رجل البر والإحسان الفحل وابنه .. • مدني خرجت اليوم لتطبع قبلة حب في جبين الشهيد الرمز الدكتور محمد نقد ابن منطقة برانكو.. • المسيرات العفوية لجماهير مدني مساء اليوم رسالة وداع في محراب مسجد منطقة المحس الرقيبة للشهيد البشير عبدالله محمد سعيد .. • مدني اليوم قالت كلمتها الأولي .. • تحدثت مدني بكل اللغات وهي تعلم أن معركة الكرامة لاتزال مشتعلة .. • قالت مدني بلسان القول الفصيح إنها لم ولن تضع السلاح .. • وثورةٌ ومسيرات حتي النصر الشامل علي مليشيا التمرد وكلاب صيدها .. الكاتب/ عبد الماجد عبد الحميد

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالماجد: تظاهرات فرح مدني رسالة في بريد أشباه الرجال مثل ياسر عرمان وخالد سلك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.