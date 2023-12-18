في طريق هروبها من محرقة الجيش شرق مدينة مدني .. مجموعات من عصابات مليشيا التمرد تنهب عدداً من العربات الإدارية بمصنع سكر الجنيد .. • تشاديون وجنسيات أفريقية أخري ضمن عصابة النهب بسكر الجنيد .. • المعتدون قاموا بنهب بص ترحيل العاملين بالمصنع ومركبات أخري تتبع لمواطنين بالمنطقة .. • سرقة مصنع سكر الجنيد يأتي ضمن حملة النهب التي تقوم بها مليشيات التمرد بعد هزيمتها الساحقة شرق مدني وتشتيت بقايا قواتها الغازية التي هربت شرقاً في عمق البطانة .. الكاتب/ عبد الماجد عبدالحميد

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