شاهد بالصور.. استعداد النجوم للسجادة الحمراء للفيلم السوداني وداعاً جوليا

حرص النجوم على الإستعداد لحضور عرض الفيلم السوداني “وداعا جوليا” على هامش فعاليات مهرجان الجونة فى دورته السادسة .

وفاز الفيلم السوداني وداعًا جوليا للمخرج محمد كردفاني بـجائزة أفضل فيلم وهي الجائزة الأهم ضمن فعاليات النسخة 23 من مهرجان بلفاست السينمائي، حيث نافس الفيلم ضمن المسابقة الدولية في المهرجان، ليصبح في رصيده 11 جائزة دولية، وذلك بالتزامن مع انطلاقة الفيلم تجاريًا في دور العرض الفرنسية حيث يُعرض في أكثر 50 شاشة في 21 مدينة داخل حدود الدولة الأوروبية.

ويقدم مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، قسما خاصا بعنوان “نافذة على فلسطين” والذي يعرض مجموعة من أهم الأفلام التى تتعمق في قلب القصص الفلسطينية، هذا القسم تم اختيار أفلامه بعناية بهدف تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هؤلاء البشر الصامدين كمحاولة لدعوة الجمهور نحو فهم أعمق للتجارب الإنسانية في فلسطين.

صدى البلد