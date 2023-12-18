الجيش السوداني - طيران حربي مع فرار الآلاف مع توسع الحرب في مدينة ود مدني، قال شهود عيان لـ”الشرق” بوجود اشتباكات عنيفة بين الجيش والدعم السريع وسط أحياء حنتوب بولاية الجزيرة. شهود عيان لـ”الشرق”: مسيرات تابعة للجيش تقصف أهدافاً للدعم السريع في شرق الخرطوم. شهود عيان لـ”الشرق”: تجدد الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع شرق مدينة ود مدني بولاية الجزيرة. الشرق للأخبار

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