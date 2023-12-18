نشرت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي صور حديثة عبر حسابها الرسمي على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب بالثوب الأحمر الأنيق خلال جلسة تصوير بالعاصمة القطرية الدوحة التي تقيم بها هذه الأيام. ولفتت هدى أنظار محبيها ومتابعيها وجمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذين تسابقوا على كتابة تعليقات الغزل في أناقتها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. الفنانة هدى عربي تخطف الأضواء بالثوب الأحمر الأنيق في إطلالة جديدة ومبهرة من الدوحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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