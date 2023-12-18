نشرت صفحة عربية تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة حديثة للمذيعة السودانية الشهيرة تسابيح مبارك خاطر. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت نجمة قناة سكاي نيوز عربية خلال الصورة التي قامت الصفحة بنشرها بالطقم الأسود. ووفقاً للمتابعات فقد نشرت صفحة (مذيعو الشرق الأوسط) على فيسبوك صورة المذيعة الحسناء ووصفتها بمحبوبة الجماهير. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة.. حسناء الإعلام السوداني تسابيح خاطر تبهر المتابعين بإطلالة ساحرة وصفحات عربية تتداول صورتها وتصفها بمحبوبة الجماهير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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