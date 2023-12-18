بنسبة فاقت 89%.. إعلان فوز السيسي بولاية رئاسية ثالثة في مصر

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر فوز الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بمدة رئاسية ثالثة، بعد تقدمه على منافسيه في الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في وقت سابق من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

الهيئة التي أشارت إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلغت 66.8%، قالت إن السيسي فاز بنسبة 89.6%.

وقد حلّ في المركز الثاني مرشح حزب الشعب الجمهوري حازم عمر بنسبة 4.5% من الأصوات، بينما جاء المرشح المعارض فريد زهران ثالثًا مع نسبة 4%، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة رابعًا مع 1.9%.

ولم تتلق هيئة الانتخابات، بحسب ما أعلنت، “أي طعون من السادة المرشحين في الانتخابات الرئاسية أو وكلائهم خلال الموعد المقرر لهذا الإجراء”.

انتخابات داخل مصر وخارجها

وأُجريت الانتخابات الرئاسية داخل مصر على مدى ثلاثة أيام من العاشر إلى الثاني عشر من ديسمبر.

وبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت 67 مليون ناخب، توزعوا على 10085 مركز اقتراع على مستوى البلاد، وبإشراف 15 ألف قاض.

وكانت المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية أُجريت خارج مصر، خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر في 137 لجنة انتخابية موزعة على 121 دولة.

وقد أعلنت النتائج النهائية لانتخابات الخارج مع إعلان نتائج تصويت الداخل، وفق بيان سابق لهيئة الاستعلامات المصرية الرسمية.

ويتولى السيسي السلطة في مصر منذ العام 2014، حيث حكم في ولاية أولى بين 2014 و2018، ثم في الثانية بين 2018 و2024، عندما رفعت مدة الولاية الرئاسية بتعديل دستوري من 4 إلى 6 سنوات.

وبحسب وكالة “رويترز”، فإن السيسي قد حصل حينها في المرتين على 97% من الأصوات.

قناة العربي