برنامج الأغذية العالمي يستهدف مراكز الإيواء بوادي حلفا بمواد غذائية

قال مفوض العون الإنساني بمحلية حلفا عبد الرسول صيام تيه ان كميات مقدرة من المواد الغذائية قد وصلت ضمن برنامج الاغذية العالمي لصالح مراكز النازحين بمحلية حلفا . وأشار إلى ان توزيع المواد الغذائية التي تشمل سلعتي الدقيق وزيت الطعام بدأ اليوم الاتنين بشراكة ما بين منظمة الاغذية والهلال الاحمر السوداني بالولاية وقطاع حلفا . وأكد ان البرنامج يستهدف اكتر من ٦ الف نازح بينهم اسر وأفراد متواجدين في ٣٨ مركز ايواء بوادي حلفا بعد أن تم تحديث الاستبيان واعادة حصر المتواجدين بمراكز الإيواء بحلفا عبر لجان ومشرفي المحلية. سونا

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