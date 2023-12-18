جدول مباريات دور 16 في دوري أبطال أوروبا 2024 بعد القرعة

بدأ الجزء الأكثر تشويقًا في بطولة دوري أبطال أوروبا 2024 مع الإعلان عن قرعة دور الـ 16.

قرعة دور الـ 16 في دوري الأبطال شهدت عدة مباريات بارزة خاصة بعد عودة برشلونة للمشاركة في هذا الدور بعد غياب لموسمين.

كما عاد آرسنال للعب في دوري أبطال أوروبا ووصل إلى ثمن النهائي، هذا بجانب العديد من الفرق الاخرى.

كوبنهاجن – مانشستر سيتي

لايبزيج – ريال مدريد

باريس سان جيرمان – ريال سوسييداد

لاتسيو – بايرن ميونخ

إنتر – أتلتيكو مدريد

أيندهوفن – بوروسيا دورتموند

بورتو – آرسنال

نابولي – برشلونة

تنطلق مباراة دور لـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 يوم الثلاثاء 13 فبراير/شباط 2024 على أن تنتهي مباريات الذهاب يوم الأربعاء 21 فبراير/شباط.

أما مرحلة الإياب فتبدأ الثلاثاء 5 مارس/آذار 2024 على أن تنهي الأربعاء 13 مارس/آذار من العام ذاته.

جدير بالذكر أن المباريات تُقام يومي الثلاثاء والأربعاء.