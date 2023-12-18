بالصور.. مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية يقدم دعماً لمصابي الكرامة بمستشفى الشرطة عطبرة

مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية يرافقه مدير الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين يقدم دعما ماديا كبيرا ويشيد بالأداء بحضور مدير شرطة ولاية نهرالنيل وممثل مساعد المدير العام للخدمات الطبية ومدير مستشفى الشرطة عطبرة سجل المهندس / محمد الطاهر مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية يرافقه اللواء شرطة / قاسم أمين مدير الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين زيارة تفقدية لمصابي معركة الكرامة الوطنية بمستشفى الشرطة عطبرة وكان في إستقبال وفد الزيارة كلا من اللواء شرطة / محمد علي الحسن ممثل مساعد المدير العام للخدمات الطبية واللواء شرطة حقوقي / سلمان محمد الطيب مدير شرطة ولاية نهرالنيل والعميد شرطة طبيب / الوليد محجوب مدير مستشفى الشرطة عطبرة وجمع كبير من الكوادر الطبية والإدارية العاملة بالمستشفى إلى جانب الحضور الإعلامي الرسمي وغير الرسمي. وشملت الزيارة جولة على المصابين من القوات النظامية للوقوف على مراحل علاجهم وتقديم الدعم المعنوي والمادي في مشهد تصدرته الروح المعنوية العالية للمصابين. وأشاد المهندس / محمد الطاهر مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية في حديثه بمستوى الأداء بمستشفى الشرطة وإستيعابه للمصابين وتوفير كافة شروط الرعاية الصحية المميزة لهم ما يعكس تلاحم الجهود بين حكومة الولاية ورئاسة شرطة نهرالنيل وإدارة المستشفى معلناً إستعداده لتقديم الدعم اللازم في إطار المسئولية الوطنية تجاه بواسل القوات النظامية في تصديهم لمليشيات الغدر والعدوان. اللواء شرطة / قاسم أمين مدير الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين والذي تعتبر هذه زيارته الثانية للمستشفى وجه التحية في كلمته لشرطة ولاية نهرالنيل بمختلف وحداتها وتشكيلاتها مشيراً للإنجازات الأمنية التي أشاد بها مدير عام قوات الشرطة معلناً عن إستمرار إدارته في الوقوف على مصابي الكرامة ودعمهم تقديرا لتضحياتهم من أجل الوطن من جانبه رحب اللواء شرطة / محمد علي الحسن بالزيارة التي تمثل دافعاً قوياً للكوادر العاملة بمستشفى الشرطة عطبرة للإستمرار في تقديم أفضل رعاية طبية شاملة لمصابي معركة الكرامة. اللواء شرطة حقوقي / سلمان محمد الطيب ثمن زيارة مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية ومدير الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين لأهميتها الكبيرة في دعم مجهودات شرطة الولاية في إسناد القوات المسلحة وبقية القوات النظامية عبر مستشفى الشرطة مؤكداً على الأثر الإيجابي الكبير الذي تركته الزيارة في نفوس المصابين والعاملين بالمستشفى ولكافة منسوبي شرطة ولاية نهرالنيل كما وجه سيادته الشكر للدكتور / محمد البدوي عبدالماجد والي الولاية وأعضاء حكومته على الوقفة الكبيرة والإسناد المستمر لكافة خطط ومشروعات شرطة الولاية بما فيها مستشفى الشرطة عطبرة. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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