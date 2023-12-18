لجان مقاومة مدني: ميليشيا الدعم السريع تنشر داخل أحياء مدني وتنصب الارتكازات

قالت لجان مقاومة مدني بأن ميليشيا الدعم السريع تنشر داخل أحياء مدني وتنصب الارتكازات. وقالت لجان المقاومة بمدينة ود مدني بأن مليشيا الدعم السريع اقتحمت مستشفى وسوق مدينة رفاعة بولاية الجزيرة وروعت المواطنين العزل واستولت على مقر رئاسة اللواء أول مشأة بحنتوب بود مدني. الجزيرة – السودان

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