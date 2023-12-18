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لجان مقاومة مدني: ميليشيا الدعم السريع تنشر داخل أحياء مدني وتنصب الارتكازات

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Asma Osman 0 تبليغ

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قالت لجان مقاومة مدني بأن ميليشيا الدعم السريع تنشر داخل أحياء مدني وتنصب الارتكازات.

وقالت لجان المقاومة بمدينة ود مدني بأن مليشيا الدعم السريع اقتحمت مستشفى وسوق مدينة رفاعة بولاية الجزيرة وروعت المواطنين العزل واستولت على مقر رئاسة اللواء أول مشأة بحنتوب بود مدني.

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الجزيرة – السودان

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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