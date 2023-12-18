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خطفت جنا ابنة الفنان عمرو دياب، الأنظار إليها، بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا.
ونشرت جنا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: “مذهل”.
وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: “نفس عيون زينة عاشور” ، “عسل” ، “يسعد قلبك” ، “القمر” ، “جميلة”.
كانت “جنا” قد أعلنت مؤخرا توقيعها على عقد عمل ستنطلق من خلاله في مسيرتها المهنية بعالم الموسيقى، وعلقت: “لا أستطيع أن أصف مدى سعادتي، متحمسة، أحبكم يا رفاق ولا أستطيع الانتظار لمشاركة موسيقاي مع الجميع وبدء مسيرتي المهنية”.
يذكر أن، جنا هي ابنة النجم عمرو دياب، إذ أنجب 4 أبناء الأولى نور من الفنانة شيرين رضا، قبل انفصالهما وزواجه من زينة عاشور، لينجبا كنزي وجنا وعبدالله.
مصراوي
كانت هذه تفاصيل خبر “جريئة”.. شاهد أحدث ظهور لـ ابنة عمرو دياب والجمهور: “نفس عيون زينة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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