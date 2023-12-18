القبض علي 3 أشخاص بحوزتهم عملات محلية وأجنبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص مقيمين بمحافظة القاهرة حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة ، وبحوزتهم مبالغ مالية “عملات محلية وأجنبية” و3 هواتف محمولة . وبمواجهتهم إعترفوا بمزاولتهم نشاطا ًغير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى. وبفحص هواتفهم المحمولة تبين وجود دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. صدى البلد

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