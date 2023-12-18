المشدد من 10 لـ7 سنوات وغرامة 400 ألف جنيه لعصابة تهريب المهاجرين للخارج

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، عقوبات رادعة على عصابة تهريب المهاجرين للخارج بطريقة غير مشروعة باستغلال وظيفتهم في جهاز رقابي مهم. فقضت بمعاقبة موظف بالجهاز المركزي للمحاسبات بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه ومعاقبة موظف بتيسير الحج والعمرة بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه ومعاقبة المتهمين الثالث والرابع بالسجن المشدد 10 سنوات وإلزامه المتهمين جميعا بالمصاريف الجنائية وتكاليف إعادة المصريين المهربين من الخارج لمصر ومصادرة الهواتف المحمولة والمحررات المزورة. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة. تهريب المهاجرين

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 5918 لسنة 2023 جنايات النزهة والمقيدة برقم 597 كلي شرق القاهرة أن المتهمين هم : “محمود. م .إ”، 34 سنة، موظف بالجهاز المركزي للمحاسبات، “محمود .م .ع”، 32 سنة، موظف بجمعية تيسير الحج والعمرة، “حمدناه .م”، 44 سنة، موظف بالجهاز المركزي للمحاسبات، “أحمد .ر”، 41 سنة، “عصام .ر”، 40 سنة. صدى البلد

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