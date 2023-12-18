أمير قطر يهنئ الرئيس المصري “السيسي”

الشيخ تميم امير قطر بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة، متمنيا له التوفيق والسداد، وللعلاقات الأخوية بين البلدين دوام التطور والنماء. الشرق القطرية

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